6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初冠トークバラエティー『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜後2：30〜※全8回）第7回が、13日に放送された。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。【番組カット】頼れるお兄ちゃんに！テサンに教えてあげる中島健人2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハ