アニメ『ブラッククローバー』（ブラクロ）第2期が、10月からテレビ東京系にて放送されることが決定した。監督は第1期と映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』でも監督を務めた種村綾隆が務める。あわせて第1期を10分で振り返られる映像も公開された。【動画】公開された『ブラッククローバー』10分まとめ映像公開された映像は、今年3月〜5月に東京・大阪で開催された「ブラッククローバー展」の会場限定で公開されていたもの