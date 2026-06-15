テレビ大阪は15日、ドラマ『夫に不倫をお願いされました』（毎週木曜深0：00）を7月9日から放送スタートすると発表した。【画像】『夫に不倫をお願いされました』実写化お祝いイラスト今回描くドラマのテーマは「公認不倫」です！原作は「コミックシーモア」で連載中の中家ヨシタカ氏原作の人気漫画。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セック