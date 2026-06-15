4人組グループ・A.B.C-Zの3rd EP『THE WAY』（7月15日リリース）のリード曲「マジマジック」が、7月8日に先行配信リリースされることが決定した。【写真】スクラップ風でおしゃれ！3rd EP『THE WAY』初回限定盤A同楽曲では、A.B.C-Zの個性と感情を解放。イントロからオリエンタルな空気が漂い、独特の世界観がさく裂する中毒性のある一曲となっている。EPの発売に先駆けて、全国3ケ所（札幌、千葉、福岡）を巡る3rd EP『THE