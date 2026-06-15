15日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週水曜後11：45）では、先週に引き続き、ミニスカートをはいてさまざまな競技にチャレンジし、パンツが見えたら即失格という名物企画『ミニスカート陸上2026』の後半戦を放送する。【写真】似合いすぎ！ミニスカを履いてハイタッチするアイドルチーム前半戦では、3年ぶり4回目の出場となる田中樹（SixTONES）、初出場の猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディーか