テレビ大阪では、これまで「セックスレス」や「不倫」をテーマにしたドラマ「わたしの夫は-あの娘の恋人-」「インターホンが鳴るとき」「それでも俺は、妻としたい」などを放送してきた。 そんなテレビ大阪が今回描くドラマのテーマは「公認不倫」だ！原作は「コミックシーモア」で連載中の人気漫画『夫に不倫をお願いされました』（原作：中家ヨシタカ）。子育てに追われる主婦・花恵がセックス