俳優の大原優乃が自身のXを更新。VoCEのボディ企画に登場し、長年自分の身体と向き合ってきた中で見つけたこだわりを余すことなく語った。 親近感や透明感が魅力の大原だが、ポジティブボディを目指してたどり着いた、大原流”やわふわボディ”の作り方を紹介してくれた。 自分の体質を知ることで、効率的なボディメイクができるようになった。しっかり食べて、むくみを溜め込まないことが大事。巡りケアを意識して整え