グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEが、23日発売のモード誌『SPUR』8月号（集英社）スペシャルエディション版の表紙を飾る。【動画】「僕たちは約束を守る男なので」ZEROBASEONEインタビュー同誌初登場となるZEROBASEONEは「NEW CHAPTER」をテーマに、新たなステージへと歩みを進める現在地をスペシャルなビジュアルで撮り下ろし。グッチ、プラダ、ボッテガ・ヴェネタ、ジル サンダー、フェンディといったメゾンのルック