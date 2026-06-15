フジテレビ系で６月19日、よる１１時から『全力！脱力タイムズ』を放送する。 世界の最新ニュースや日本の論点を思わず脱力してしまうような切り口で解説するニュースバラエティー。 ゲストに板垣李光人が登場。お笑い芸人のマユリカ（中谷、阪本）とともにゲストコメンテーターを務める。 左から阪本（マユリカ）、中谷（マユリカ）、板垣李光人(C)フジテレビ 今