俳優の有村架純、黒木華、南沙良が共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、3人が撮影秘話や作品の裏話を語る期間限定コンテンツ「秘密のツアー」のダイジェスト映像が解禁された。【動画】有村架純＆黒木華＆南沙良、三者三様“金の隠し方”（本編映像）本作は、2017年に中部国際空港で発生した金の密輸事件に着想を得たオリジナルストーリー。夫の不祥事で借金を背負った二児の母・和歌子（有村