歌舞伎俳優の中村橋之助が１４日、テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」に妻・能條愛未とともに出演。妻との結婚を両親に告げたときの母・三田寛子の驚きのひと言を明かした。橋之助は、能條との出会いからプロポーズまでの経緯を嬉しそうに振り返り。能條も初対面での橋之助の印象や、姑・三田寛子についても「色々な部分がスゴすぎるというか、足元にも到底及ばない」とリスペクトしている心境を述べていた。橋之助は能