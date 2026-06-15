トランプ大統領は予告していた通り、現地14日にイランとの戦闘終結の合意を発表しました。この合意は狙い通りに進んだものだったのでしょうか。トランプ大統領はこの日、80歳の誕生日を迎えました。自身の誕生日での合意の発表は、トランプ大統領の描いたシナリオ通りだといえます。そのトランプ大統領は合意の発表で、「ホルムズ海峡が開放され、世界のために再び石油が供給されることになる」と強調しています。ただ、その言葉か