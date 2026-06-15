主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）の第9話が、きょう15日に放送される。それに先立って都知事選への出馬を表明した日山流星役を演じる松下洸平からコメントが到着した。【場面カット】いよいよ最強のウグイス嬢に？選挙カーに乗り込む白鳥光留（日高のり子）本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘