フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（18＝TOKIOインカラミ）が15日までに自身インスタグラムを更新。推しのライブに参戦したことを報告した。中井は「今日は約3年ぶりにNiziUさんのライブを観に行ってきました！！」と以前から大ファンだと公言しているガールズグループNiziUのライブに参戦したことを報告。ライブTシャツにミニスカートを合わせ、推しメンバーのMIIHIのグッズを身に着けたコ