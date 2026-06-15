大阪府警本部大阪市東淀川区の集合住宅一室で3月、上半身に刺し傷がある男性（85）の遺体が見つかった事件で、大阪府警は15日、強盗殺人容疑で、同じ集合住宅の別の部屋に住んでいた無職の男（47）を逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、1人暮らしをしていた無職橋本悠二さんを殺害し、金品を奪った疑い。橋本さんには心臓を2カ所貫通する傷があり、手には防御創のような傷もあった。