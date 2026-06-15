日本銀行はきょうから金融政策を決める会合を開きます。総裁が不在という異例の状況ですが、1％への利上げが確実視されています。中継です。中東情勢の悪化から3か月あまり。日銀は4会合ぶりに利上げへ舵を切ろうとしています。きょうから開く会合で、日銀は政策金利を1％へと31年ぶりの水準に引き上げる見通しです。背景にあるのは、長引く円安や原油高が招く物価上昇への強い危機感です。日銀内からは、「今回の物価高は動きが早