「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、スウェーデン代表５−１チュニジア代表」（１４日、モンテレイ）日本と同組のスウェーデンが前半で２ゴールを挙げ、チュニジアを突き放した。エースストライカーのアレクサンダー・イサクが鮮やかな２点目を決めた。スウェーデンは前半７分にアヤリが先制ゴールを決めた。そして前半３０分、ロングボールを左サイドで受けたイサクが独走して１対１に。ＤＦをかわし、ＧＫの動きを冷静に見てゴ