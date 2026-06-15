１点リードされる重苦しい雰囲気で試合終盤を迎えたダラススタジアムでは、ため息をついたり、頭を抱えたりする日本サポーターの姿があった。ただ、同点に追いつくと大歓声が上がり、試合後は日本代表チームに向けて健闘をたたえる拍手が湧き起こった。スタジアムには日本代表のユニホームを着た多くの日本サポーターが集まり、「ニッポン、ニッポン」と声を合わせて応援していた。試合時間が少なくなるにつれ、スタジアム内の