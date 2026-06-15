元AKB48総監督で女優の横山由依（33）が15日、インスタグラムを更新。純烈後上翔太（39）との第1子妊娠を発表した。所属事務所の発表によると、すでに安定期に入っており、母子ともに順調。今後の仕事は、本人の体調に合わせて行うという。24年の12月に結婚を発表した2人は、連名で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と報告し