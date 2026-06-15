歌舞伎俳優の中村芝翫（60）が、体調不良のため、「6月歌舞伎鑑賞教室」（5〜20日、サンパール荒川大ホール）を休演することが発表された。日本芸術文化振興会の公式サイトで文面を公開。「【6月歌舞伎鑑賞教室】中村芝翫休演のお詫びと代役のおしらせ」と題し「国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』に出演の中村芝翫は、体調不良のため休演いたします」と報告された。代役も発表。午前11時開演の「Aプロ」で演じる予定だ