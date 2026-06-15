日本代表は１４日（日本時間１５日）、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦でオランダと対戦し、２―２で引き分け。２度のビハインドを追いつく執念の戦いで勝ち点１をもぎ取った。そうしたなか、英紙「サン」（電子版）はオランダの選手たちがまとっていたユニホームに関する記事を掲載。「オランダ代表のＷ杯ユニホームはあまりにも鮮やかなため、自宅で観戦していた視聴者のテレビに不具合が生じた」と報じた。同記事では「オラ