カブス・鈴木誠也外野手（３１）は１―５で敗れた１４日（日本時間１５日）の敵地ジャイアンツ戦を欠場した。鈴木は前日の同カードで守備の際に右ヒザを痛めて途中交代。「５番・ＤＨ」でスタメン入りがいったん発表されたが、１時間後に出場が取り下げられた。鈴木は出場したい意向だったが、クレイグ・カウンシル監督は「慎重にいきたいので、念のため休ませることにした」と現地メディアに語った。鈴木は日本代表として臨ん