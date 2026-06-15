小泉進次郎防衛大臣が１５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。在日オランダ大使館で、オランダのディラン国防大臣らとともに、北中米ワールドカップ、日本対オランダ戦をテレビ観戦した際の様子をつづった。試合は日本がリードを許しながらも後半４４分にゴールを決め、２―２の引き分け終わった。この熱戦に小泉氏は「サッカーワールドカップの日本・オランダ戦が２ー２の引き分けに終わり、大臣同士でお互いの代表チームの素