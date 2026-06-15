ホワイトソックスは１４日（日本時間１５日）、本拠地シカゴでのドジャース戦に６―４で鮮やかな逆転勝利。６回に相手先発のシーハンを降板させると、４番のコルソン・モンゴメリー内野手（２４）が代わったばかりのドライヤーから１７号２ランを放つなど、１イニング３発の猛攻で大量６得点を挙げて試合を決めた。ワールドシリーズの３連覇に突き進むドジャースを相手に２勝１敗で勝ち越し。昨年まで３年連続で１００敗以上を