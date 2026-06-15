【香川県情報誌「さぬき野」夏号（No.93）】 6月15日 公開 香川県は6月15日、情報誌「『さぬき野』夏号（No.93）」を公開した。 香川の旬や魅力を県外に向け発信する情報誌「さぬき野」。今回の特集は、香川の推しポケモンであるヤドンをテーマにした「ヤドンと遊ぶ夏休み」で、ヤドン公園やヤドンが描かれたマンホール「ポケふた」、ヤドンのお土産など、夏休みに楽しめる様々な