愛知県の6月定例議会が始まり、複数の美術館で置き場がない美術品を保管する全国初の「共同収蔵庫」の整備費用などを盛り込んだ補正予算案が提出されました。大村愛知県知事：「美術品等の収蔵能力の限界を迎えつつある愛知県美術館等の県立3施設の収蔵庫について、早急に収蔵スペースを確保する必要がある」共同収蔵庫は、手狭となった県美術館と陶磁美術館などの美術品を保管するため、県立常滑高校の跡地に整備する計