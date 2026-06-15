サッカー北中米W杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、グループFの第1節・スウェーデン―チュニジアの一戦が行われた。前半、スウェーデンが2点リードの展開だったが、チュニジアは同43分にオマル・レキクがヘディングで得点。日本と同組の2チームの対戦だが、本田圭佑は自身のXで持論をつづった。先制はスウェーデン。ヤシン・アヤリがエリア外から豪快に右足を振りぬき、ゴールネットを揺らした