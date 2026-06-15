膝にくっついてくる保護子猫が可愛いと話題です。動画には「膝にピタッて可愛すぎる～」「ムチャクチャ癒やされます」等のコメントが寄せられ、11万回以上再生されているようです。 【動画：保護された子猫たち→１匹が膝にくっついてきて…思わず悶絶してしまうほど『あざとい行動』】 4匹の子猫達 YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」に投稿されたのは、 投稿主さんが保護した4匹の