綺麗にまとまるからと選んでいるボブが、まわりから見るとおかっぱに……？ 当てはまる可能性があったら、きっちり揃えるよりも軽やかな外ハネにシフトしてみて。ここ数年のヘアトレンド傾向は、無造作な動きつけるのが主流。そのテイストを反映させたとたん、今より垢抜けた自分に出会えるかも。 くびれでキュッと引き締め 直線的なおかっぱと正反対な、S字カーブの美しさが光るくびれたシルエット。丸みを帯びた