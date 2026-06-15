ママさんが起きるのを、お布団のそばでじっと待つ子猫たち。お布団をめくってあげると…？可愛すぎる子猫たちの姿が、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で119万再生を突破し、「この美味しそうなおまんじゅうはどこで売ってますか？笑」「起きたら目の前にこれってヤバイな」といった声があがりました。 【動画：ママが起きるのを『じっと待っていた子猫たち』→布団をめくってあげると…尊い光景】