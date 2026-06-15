筆者の話です。短期入所から帰宅した長男の荷物を洗濯し終えた後、長男のスマホが見当たらない事に気づきました。本人に聞いても、長男は重度の知的障害があり、何を言われてるのかわかっておらず、キョトン顔。そして衣類バッグの奥で発見されたスマホは既に洗濯後でした……。 荷物の洗濯 重度知的障害のある長男が、短期入所から帰宅した時の事です。 持ち帰ってきた着替えをバッグから出し、ついでにバッグも一緒に洗