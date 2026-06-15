猫の老化を加速させるNG習慣4選 愛猫にいつまでも若々しく過ごしてもらうには、日常生活に潜むリスク要因を減らすことが大切です。しかし、飼い主自身がそのリスクに気づいていないケースもあります。 病気としてすぐに現れるわけではないものの、猫の老化を着実に早めるNG習慣があります。 1.「水を飲まない」と思いつつ放置 猫は体内の水分を効率よく利用できるせいで、もともと水を飲む量が少ない動