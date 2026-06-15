今年3月に現役を引退した久保裕也氏がDAZNで解説を務めた日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。スポーツチャンネル「DAZN」では元日本代表FW久保裕也氏が解説を務め、ファンからは「いるやん！」「久しぶりに見た」と反響を呼んでいる。久保氏は京都サンガF.C.から2013年にスイス1部のヤングボーイズへ完全移籍すると、欧