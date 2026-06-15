プロ野球中日の朝田憲祐球団本部長が2026年6月14日、引き続き井上一樹監督（54）のサポートを続けていくことを明かした。朝田球団本部長「選手がパフォーマンスを発揮できるようサポート」スポーツ紙によると、朝田球団本部長は、14日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日本ハムとの試合後に、報道陣の取材に対応した。朝田球団本部長はチームの低迷について涙ながらに謝罪した後、「監督は以前、『成績が伴わなければ責任を