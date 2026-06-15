日本代表の初戦を前に両国のサポーターが交流日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラススタジアムで行われた北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦に、2-2で引き分けた。国際サッカー連盟（FIFA）は試合前の両国サポーターの交流を公開し、「美しい雰囲気」と反響を呼んでいる。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す展