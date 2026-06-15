オランダ戦の日本代表はオランダ代表とのW杯初戦で2-2のドロー決着日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた 。その試合中、テクニカルエリアで森保一監督が見せた異例の行動に、東アフリカのルワンダメディアまでもが注目。「斬新な姿」と取り上げている。アメリカのテキサス州ダラスで行われた一戦は、日本が2度のビハインドを背負いながらも同点に追いつく緊迫した展