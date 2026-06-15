W杯オランダ戦の試合後に自身のXで愛犬バロンへの感謝を投稿した日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。この試合の後半43分に劇的な同点ゴールを決め、天を見上げて指さすパフォーマンスを披露したMF鎌田大地が試合後に自身のXを更新。ファンからは「だから試合中に空を見上げたのか」「感動をありがとう」と大きな反響を呼んでいる。ダラスで行わ