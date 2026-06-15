出場48か国に拡大も「素晴らしい試合が生まれる可能性がある」北中米ワールドカップ（W杯）に出場している日本代表は、現地時間6月14日にオランダ代表とグループステージF組の初戦を戦い、2−2で引き分けた。前半はどちらも慎重に戦って0−0で折り返したが、後半に入るとゲームは一変。両チームが4点を取り合う見応えのあるゲームとなった。この一戦に米紙「NYタイムズ」は「48カ国に参加国が増えた新フォーマットにおいて、非常