日本代表はW杯初戦でオランダに2-2と引き分ける日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループF初戦でオランダ代表と対戦し、2-2と引き分けた。優勝候補から貴重な勝ち点1を獲得した一方、英紙「ミラー」は森保一監督が先制点の判定に対して「激怒していた」と、その様子を取り上げている。試合は一進一退の攻防が続いたなか、0-0で迎えた後半5分、MFライアン・グラフェンベルフのクロスからDFフィルジル・