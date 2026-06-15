「デッドプール」などで知られる俳優のライアン・レイノルズが、過去に飲酒運転の車にひかれて重傷を負ったことを明かした。10代のころから、飲酒をしたらどんなに短距離でも運転はしないと心に誓い、徒歩で帰宅していたところ、飲酒運転の車にひかれるという皮肉な経験をしたという。 【写真】結婚14年の人気女優夫の「デッドプール」俳優に今でも夢中こっそり撮影 GQ誌でライアンはこう振り返る。「18歳の