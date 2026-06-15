「テレ東音楽祭 2026 夏」Ⓒテレビ東京 深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜がMCを務める「テレ東音楽祭 2026 夏」（6月28日夜6時30分〜）の第１弾出演アーティストを発表した。【写真】「テレ東音楽祭」第１弾出演アーティストテレ東では、6月28日夜6時30分から「テレ東音楽祭 2026 夏 」を放送する。2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日