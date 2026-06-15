JA岡山が要望書を提出 岡山市役所(岡山･北区) JA岡山は、中東情勢の悪化などによる農業資材価格の高騰を受け、岡山市に支援を求めました。 JA岡山経営管理委員会の三宅雅之会長が、岡山市の大森雅夫市長に支援を求める要望書を手渡しました。 JA岡山によりますと中東情勢の悪化などにより、ビニール関連の資材価格は5月1日時点で前の月より約3割上がっているということです。 日本時間の15日朝、アメリカ