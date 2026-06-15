ボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、引退後はタレント・俳優として活躍したガッツ石松さん(享年76)が今月２日に肺炎のため死去したことが11日、報じられた。２年前の暮れ、当時75歳だったガッツさんに映画やボクシング、そして「老い」と向き合う心境を聞く機会があった。改めて、その言葉を振り返った。 ガッツさんが情熱をぶつけ、名を成した「ボクシング」と「映画」。いずれも、その起点は「1974年」だった