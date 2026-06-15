BE:FIRST 6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』のニューヨーク公演の追加公演を10月22日に開催することを発表した。本追加公演は、10月23日開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急遽決定した。BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡る『BE:FIRST WORLD