あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、新キャンペーン「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第二弾」を6月15日から期間限定で実施します。【写真】で…でかい！シャリが隠れちゃってる…値段そのまま“倍切り”になったメニュー＆新メニューも見る！キャンペーンでは、とろサーモンを食べごたえのあるジャンボサイズで味わえる「ジャンボとろサーモン」を特別価格110円〜（以下、税込