イギリスのハートフォードシャー州に住む助産師のサラ・ホール氏は、「特定の動作に反応して1日に最大12回も失神してしまう」という病気を患っており、日常生活や仕事にも支障を来していました。そんなホール氏が、インペリアル・カレッジ・ロンドンが主導するプロジェクトによる革新的な治療を受け、生活が劇的に改善したことが報告されています。"Every time I ate a meal I feared my heart would stop beating" - BHFhttps://w