見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第56回）が15日に放送され、りん（見上）が結婚を控えた妹・安（早坂美海）の言葉にあ然とすると、ネット上にも「もしかして」「月曜から急展開！」「だいぶ破天荒」といった反響が寄せられた【写真】バーンズ（エマ・ハワード）は捨松（多部未華子）と対面『風、薫る』第56回より安と槇村（林裕太