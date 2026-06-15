◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）初代王者のキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）が連覇へ上々の仕上がりだ。６月１０日の１週前追い切りは栗東・坂路を単走で５１秒３―１２秒７をマーク。力強くウッドチップを蹴り上げ、躍動感十分な動きを披露した。白倉助手は「いつもしっかり動く馬ですが、いつもと一緒でいい感じです」と好感触だ。昨年の当レースから