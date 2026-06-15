◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１４日＝岩原正幸】８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けた。＊＊＊オランダ代表スタメン１１人の所属クラブを見て「正直、個の力では勝つ確率は低いのではないか」と思ってしまった。プレミア勢が８人を占め、リバプー