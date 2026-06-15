女子プロゴルフツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」の大会事務局は１５日までに、４月の大会期間中のチャリティーイベントの収益金が１６６万５３９１円だったと発表した。本年度は、子どもたちの教育支援を目的として「あしなが育英会」（病気、災害等の遺児らへの奨学金給付および、貸与や心のケアなどの活動全般）、埼玉・毛呂山町にある「埼玉医科大学」（埼玉県内を中心に特定機能病院を展開し、高度な急